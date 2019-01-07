Tokat Karda Mahsur Kalan 4 Kaçak Defineciden 1'i Öldü
1 saat önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı çalışması yaparken, kış şartları nedeni ile bölgede mahsur kalan 4 kişiden Hazım Yıldız(51) yaşamını yitirdi.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde kaçak kazı çalışması yaparken, kış şartları nedeni ile bölgede mahsur kalan 4 kişiden Hazım Yıldız(51) yaşamını yitirdi. Diğerleri bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.
Olay, dün gece 23.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç
köyü yakınlarında yaşandı. Köy yakınlarındaki bir araziye kaçak kazı yapmak için giden Hazım Yıldız, Y.G. (51), E.P. (37) ve H.G. (51) aniden bastıran kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. Kullandıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişiler 112'yi arayıp yardım istedi. Bulundukları yeri 112'ye doğru tarif edemeyen ve yanlış konum gönderen kişilere ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Telefon sinyallerinden yerleri belirlenen kişilere ulaşmak için 112, AFAD
, Jandarma Komando
Timi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Belli bir mesafeye kadar yolu açan ekipler daha sonra yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Saatler
süren çalışmanın ardından sabah 04.05'de ekipler Yuvacık köyü ile Kışlaoğlu Mahallesi arasındaki bölgede mahsur kalan kişilere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazım Yıldız'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.Cenazesi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazı yapılırken kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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