Son Dakika Haberleri: Tokat Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı

Tokat Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı

1 saat önce

Tokat'ta üniversite öğrencisi H. A. (22), tartıştığı annesi F. A'yı (45) boğazından bıçakladı.

Tokat'ta üniversite öğrencisi H. A. (22), tartıştığı annesi F. A'yı (45) boğazından bıçakladı. Sesler üzerine yanlarına gelen tıp fakültesi öğrencisi kardeşi S.'yı (20) ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanının 4'üncü katındaki dairede yaşandı. Çiftin 4 çocuğundan biri olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi H. A. (22), mutfakta temizlik yapan annesiyle tartıştıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Çıkan arbede sırasında anne F. A boğazından hafif şekilde yaralandı. Evde diğer odada ders çalışmakta olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi S. A. (20) ise annesinin bağırması üzerine koşarak mutfağa girdi. Bu sırada H. A., kardeşine de bıçakla saldırarak yaraladı. Bağrışma sesleri üzerine komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne F. ile oğlu S. A., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralı olan S. A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Anne F. A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Talihsiz gencin cesedi hastane morguna konuldu.

Olaydan sonra evden kaçarak uzaklaşan H. A., polis ekiplerinin takibi sonucu sokakta yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

CENAZESİ UĞURLANDI

Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan S. A.'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazı sonrası Behzat Camisinde kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç, Şeyhi Şirvani Mezarlığında topğrağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Tokat, 3. Sayfa
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