Tokat kavgayı ayırırken öldürülen liseli ahmet'in sınıfında hüzün - Son Dakika

Kavgayı ayırırken öldürülen liseli Ahmet'in sınıfında hüzün

TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışırken H.Ö.'nün (16) bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Ahmet Yasin Karaçam'ın (16) arkadaşları, sırasına karanfiller koydu.

Olay, geçen Cuma günü Atatürk Anadolu Lisesi alt tarafındaki sokakta meydana geldi. Kavga eden arkadaşlarını ayırmak isteyen Ahmet Yasin Karaçam, aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Karaçam, ertesi gün toprağa verildi. Ahmet Yasin Karaçam'ın Atatürk Anadolu Lisesi 12/C sınıfındaki sırasına arkadaşları tarafından karanfiller bırakıldı. Arkadaşları, sıranın üzerine Ahmet Yasin Karaçam'ın fotoğrafını ve sınavları için hazırlandığı Milli Savunma Bakanlığı'nın afişini astı. Karaçam'ın en çok komiser olmayı isteği öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Olay sonrası kaçan H.Ö., görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda yakalandı. H.Ö. ile birlikte kavgaya karışan arkadaşları A.M. (18) ve D.T. (16) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ö., A.M. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.