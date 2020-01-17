Tokat kazada yaralanan beyzanur'a hastanede karne - Son Dakika
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Tokat kazada yaralanan beyzanur'a hastanede karne

6 saat önce

Kazada yaralanan Beyzanur'a hastanede karneTOKAT Valisi Ozan Balcı, trafik kazası geçiren ortaokul öğrencisi Beyzanur Akar'ın(12) karnesini tedavi gördüğü hastanede verdi.

Kazada yaralanan Beyzanur'a hastanede karne

TOKAT Valisi Ozan Balcı, trafik kazası geçiren ortaokul öğrencisi Beyzanur Akar'ın(12) karnesini tedavi gördüğü hastanede verdi.

2019-2021 Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte Tokat genelinde 102 bin 906 öğrenci karne aldı. Melik Ahmet Gazi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ozan Balcı, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Vali Balcı burada yaptığı açıklamada, "102 bin 906 öğrencimiz, 8 bin 634 öğretmenimiz bugün yarı yıl tatiline giriyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Ayrıca il genelinde Spor Tokat projesi kapsamında 15 tatil süresince düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerimize tüm öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi.

Vali Balcı daha sonra, dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Mevlana Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Beyzanur Akar'ı ziyaret etti. Vali Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri Akar'a karnesini verdi.

Tokat kazada yaralanan beyzanur'a hastanede karne

Tokat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
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