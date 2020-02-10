Tokat kazı, kars kazına rakip oldu+- - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat kazı, kars kazına rakip oldu+- - Son Dakika

Tokat kazı, kars kazına rakip oldu+-

6 saat önce

Tokat kazı, Kars kazına rakip olduTOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen ve karla beslenen kazlar etlerinin tadına tat katarken, Kars kazına da rakip oldu.

Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen ve karla beslenen kazlar etlerinin tadına tat katarken, Kars kazına da rakip oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydoğan (38), 4 yıl önce 60 kaz alarak yetiştiriciliğe başladı. Zaman içinde sayıyı artıran Aydoğan evinin bahçesinde yıllık 2 bin kaz yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerine satış yapıyor. Aynı zamanda ilçe merkezinde lokanta işletmeciliği yapan Ahmet Aydoğan, sıklıkla zeytinyağlı, etli dolma ve bat yemeğinde kullanılan Tokat asma yaprağını kazın üzerine serdikten sonra fırında pişirerek müşterilerine ikram ediyor.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ'

Yeşilyurt ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Aydoğan "4 yıl önce Ankara'da market işletiyordum. Marketimi devrettim. Memleketime geldim. Evimizin önünde 12 tane kazımız vardı. Onların yanına komşularımızdan da kaz alarak 60 oldu. Daha sonra ise kaz sayımızı 2 bine kadar çıkardık. Yıllık 2 bin tane kaz satışımız oluyor. Kesiyoruz, temizledikten sonra Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tokat'tan Kars'a da çok sayıda kaz gönderiyoruz. Bu yıl Kars'a bin civarında kazımız gitti. Oradaki insanlar da Tokat kazının tadına baktılar" dedi.

'TOKAT'IN BAĞ YAPRAĞI İLE YAPIYORUZ'

Kaz yetiştiriciliğinin ilçelerinde 300 yıllık gelenek olduğunu belirten Aydoğan "Burada herkesin kapısında 15-20 tane kaz var. Herkes kazlarını büyütüyor. Biz de bunu daha ileri bir pozisyona getirerek, vatandaşlarımızın da kazlarını alarak onlara bir ek gelir sağlıyoruz. Kaz bizim geçmişten gelen bir kültürümüz, aynı zamanda kazımızı bağ yaprağı ile harmanlayarak farklı bir tat olarak Kars'a rakibiz. Kars'tan farkımız biz bunu Tokat'ın bağ yaprağı ile yapıyoruz. Aynı zamanda da ete bağ yaprağı lezzeti karışıyor. Ortaya daha güzel bir tat çıktığına inanıyoruz. Bu bağlamda da Kars'a rakibiz" diye konuştu.

Tokat kazı, kars kazına rakip oldu+-

Yeşilyurt, Aydoğan, Tokat, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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