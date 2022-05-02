Tokat kebabına yörenin sebzesi lezzet katıyor - Son Dakika

Tokat'ın yaylalarında otlatılan kuzuların eti ve verimli ovalarında yetiştirilen sebzelerle yapılan coğrafi işaretli Tokat kebabı, kenti ziyaret edenlerin tatmadan ayrılmadığı lezzetler arasında yer alıyor.

Tokat kebabı, yörede yetiştirilen domatesler ile yaylalarda kekikle beslenen kuzuların etinin, en üste kuyruk yağı geçirilen şişlerde, patlıcan, patates, sarımsak ve biberle özel fırınlarda odun ateşinde pişirilmesiyle yapılıyor.

Tokat kebabının lezzetinin en önemli sırrı ise tarlada yetişen sebzelerin mevsiminde tüketilmesi.

Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine, 27 yıldır kebap işi ile uğraştıklarını söyledi.

Tokat denilince akla ilk gelen lezzetlerin başında Tokat kebabının yer aldığını anlatan Yılmaz, "Bizim en özel yemeğimizdir. Tokat kebabında kullandığımız bütün mahsuller Tokat'ın verimli toprağında yetişen ürünler. O yüzden zaten ismini Tokat kebabı olarak almış. Bu ürünü başka ilde yaptırma şansınız yok. Neden? Çünkü bütün mahsullerin Tokat'ın verimli topraklarında yetişmesi gerekiyor." dedi.

Ateş tuğlasından yapılmış özel fırında pişiriliyor

Mücahit Yılmaz, kebabın yapılış sürecini ise şöyle anlattı:

"Et ile sebzeyi aynı şişe takıyoruz. Bu normal ocaklarda ya da ızgara ocaklarında pişecek yemek değil. Bunun kendine özgü bir ocağı var. Ateş tuğlasından yapılmış ocakta hazırlanıyor. Zahmetli bir yemek. Her odunu da kullanamıyoruz, enkaz odunu lazım. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya çok güzel Tokat kebabı çıkıyor."

Tokat kebabını hazırlama süresinin 30 ila 40 dakika kadar sürdüğünü belirten Yılmaz, "Bunun nedeni de bu yemeğimizi ateşe ne yakın ne uzak şekilde hazırlıyoruz. Belli kıvamda hazırlıyoruz. 20-25 dakikada kısık ateşte, son 10 dakikada ocağın hazne dediğimiz bölgesinde bekletiyoruz. Gerçekten Tokat kebabı çok özel bir yemek. Yaz aylarında daha çok tercih edilir. Tokat'ın olmazsa olmazlarındandır. Bize aslında atalarımızdan kalan bir miras bu yemek. Bizden de gelecek nesillerimize kalacak bir yemektir." diye konuştu.

Yılmaz, bu lezzeti tatmak için güzergahını değiştirip kilometrelerce yol kateden misafirleri olduğunu sözlerine ekledi.

Tokat kebabının yapılışı

Parçalar halinde kesilen taze kuzu etlerinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, domates, biber, patlıcan, patates ve sarımsakla bir şişte buluşmasıyla yapılan Tokat kebabı, ocağının ortasındaki yatay demire şişle asılarak fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor.

Yaklaşık yarım saat süren pişme sürecinin sonunda tepsinin ortasına domates ve diğer sebzeler diziliyor. Etlerin sebzeyle sunulduğu Tokat kebabı, fırının altından toplanan yağın üzerine gezdirilmesinin ardından servis ediliyor.