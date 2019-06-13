Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri
1 saat önce
Tokat'ta yetiştirilen ve Rusya, Ukrayna, Gürcistan ile Avrupa ülkelerine gönderilen kirazın Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08
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