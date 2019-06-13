Son Dakika Haberleri: Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri
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Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri

1 saat önce

Tokat'ta yetiştirilen ve Rusya, Ukrayna, Gürcistan ile Avrupa ülkelerine gönderilen kirazın Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri, System.String[]
Tokat'ta yetiştirilen ve Rusya, Ukrayna, Gürcistan ile Avrupa ülkelerine gönderilen kirazın Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Tokat, Ekonomi
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