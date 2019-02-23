Son Dakika Haberleri: Tokat Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu Baba Evinde Yas

Tokat Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu Baba Evinde Yas

17 dakika önce

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)BABA EVİNDE YASEmine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade...

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)

BABA EVİNDE YAS

Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesindeki evi ziyaretçi akınına uğradı. Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak'taki Elit Apartmanı'nın 3 katında bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Osman Han'ın cenaze için Ankara'da olmaları nedeniyle evde taziyeleri yakınları ve Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kabul etti. Belediye Başkanı Vidinel, şehadet haberi nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

5 yaşında Aysima isimli bir kızı bulunan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'dan geriye eşi Aysun ve kızı ile birlikte çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,(DHA)

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:52 Kaynak: DHA

Tokat, Osman Han, Ankara, Güncel
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