Tokat Kitap Fuarı 28 Eylül'de açılacak

Tokat Belediyesi ile Valiliğin organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenecek 3. Tokat Kitap Günleri'nin 28 Eylül'de açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 3. Tokat Kitap Günleri'nin 28 Eylül Cumartesi günü başlayacağını söyledi.

Tokat Kitap Günleri'ni gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Eroğlu, "Bu yılki ziyaretçi sayısının 500-600 bin civarında olmasını umuyorum. Bugün çok heyecanlı, bir o kadar da mutlu bir çalışmanın öncesinde toplanma, bilgilendirme ve istişarede bulunmak için bir araya geldik." dedi.

Çok faydalı ve önemli bir çalışmanın arifesinde bulundukları için heyecanlı olduklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Birçok çalışmalar yapılır, birçok projeler üretilir, birçok açılışlar yapılır. Hepsi değerlidir, önemlidir ama özellikle kitap, okuma, insanı yetiştirme ya da buna vesile olma anlamında yapılan faaliyetler, bence hepsinden daha değerlidir. 6 Ekim'e kadar kitap günlerimiz devam edecek."