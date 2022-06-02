Tokat Kitap Günleri yarın başlıyor

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile 4.sü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri Fuarı" yarın açılacak.

Kentte 3-12 Haziran'da gerçekleştirilecek fuarda 65 yayınevinin yer alırken 40 ulusal, 44 yerel yazar okurları ile buluşacak.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, tarih ve medeniyet beşiklerinden biri olan kentte okur ve yazarları aynı ortamda buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk defa 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızı geleneksel hale getirdik. Böylesine güzel bir organizasyon çevre illere de örnek oldu ve bölgemizde yaygınlaşıyor." ifadesinde bulundu.

Son yıllarda Tokat'ta kitap okuma oranında önemli oranda artış olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan kitap okuma alışkanlığının Tokat'ımızda artış göstermesine vesile olacak çalışmalarda bulunmak önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri. Çünkü büyüklerimiz 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' demişler. Bilhassa gençlerimiz kitap okudukları sırada kitabın yazarının kitapta anlattıklarını bir arkadaşlarını dinler gibi okuyorlar. Kitabın yazarı ile dost oluyorlar. Kitabı arkadaş edinen kişinin çevresini de etkileyerek yaşadığı yere sağlayacağı katkıların paha biçilemez değerde olduğunu biliyoruz. Halkımızın kitaplarını okuyarak tanış oldukları yazarlarla Cumhuriyet Meydanı'nda buluşup hasbihal etmesine vesile olabilmek bizim için ayrıca gurur ve mutluluk verici bir güzelliktir."