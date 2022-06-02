Tokat Kitap Günleri yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Kitap Günleri yarın başlıyor

02.06.2022 16:34
Tokat Kitap Günleri yarın başlıyor

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile 4.sü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri Fuarı" yarın açılacak.

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile 4.sü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri Fuarı" yarın açılacak.

Kentte 3-12 Haziran'da gerçekleştirilecek fuarda 65 yayınevinin yer alırken 40 ulusal, 44 yerel yazar okurları ile buluşacak.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, tarih ve medeniyet beşiklerinden biri olan kentte okur ve yazarları aynı ortamda buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk defa 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızı geleneksel hale getirdik. Böylesine güzel bir organizasyon çevre illere de örnek oldu ve bölgemizde yaygınlaşıyor." ifadesinde bulundu.

Son yıllarda Tokat'ta kitap okuma oranında önemli oranda artış olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan kitap okuma alışkanlığının Tokat'ımızda artış göstermesine vesile olacak çalışmalarda bulunmak önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri. Çünkü büyüklerimiz 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' demişler. Bilhassa gençlerimiz kitap okudukları sırada kitabın yazarının kitapta anlattıklarını bir arkadaşlarını dinler gibi okuyorlar. Kitabın yazarı ile dost oluyorlar. Kitabı arkadaş edinen kişinin çevresini de etkileyerek yaşadığı yere sağlayacağı katkıların paha biçilemez değerde olduğunu biliyoruz. Halkımızın kitaplarını okuyarak tanış oldukları yazarlarla Cumhuriyet Meydanı'nda buluşup hasbihal etmesine vesile olabilmek bizim için ayrıca gurur ve mutluluk verici bir güzelliktir."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Kitap Günleri yarın başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat Kitap Günleri yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement