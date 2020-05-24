TOKAT Kızılay'dan çocuklara bayram şekeri sürprizi - Son Dakika

Kızılay'dan çocuklara bayram şekeri sürprizi

TOKAT'ta Kızılay Şubesi, Ramazan Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara şeker dağıttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için Türk Kızılayı Tokat Şubesi bayram şekeri, koruyucu maske ve kitap dağıtımı yaptı. Kente evleri tek tek gezerek çocukları ziyaret eden ekipler bayramda çocukları sevindirdi. Çocuklar ise ilgilerinden dolayı Kızılay ekiplerine teşekkür etti. Türk Kızılayı Tokat Şube Başkanı Faruk Delen, "Kızılayımız bir ay süresince yoğun bir şekilde çalıştı. Bir çok faaliyette bulunduk. 1 ay süresince her ay bin pide dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca gıda kolilerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettik. Ramazan Bayramı, şeker bayramı olarak geçer. Ama bu bayramda çocuklarımız dışarıya çıkamadıkları için biz onlara şeker, kitap ve maske ikramında bulunacağız.Tüm çocuklarımıza sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.