TOKAT Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKAT Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttı - Son Dakika

TOKAT Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttı

7 saat önce

Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttıTOKAT'ta bir lokanta, koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için esnafa kelle paça çorbası dağıttı.

Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttı

TOKAT'ta bir lokanta, koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için esnafa kelle paça çorbası dağıttı.

Kent merkezindeki eski meydanda lokanta işleten Hakan Kutlay, ülkede etkisini gösteren koronavirüse karşı esnafa kemik suyuyla yapılan kelle paça çorbası yaparak dağıttı. Lokantasının mutfağında hazırlanan 250 kişilik kelle paça çorbası, lokanta çalışanları tarafından esnafa dağıtıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği zor süreçte kendilerince bir katkı yapmak istediklerini belirten Hakan Kutlay, "Bu zor şartlarda çalışan esnafımıza bağışıklık sisteminin güçlendirsin diye kemik suyundan yapılan kelle paça çorbası dağıtmaya karar verdik. Esnafımızdan gelen tepkiler de olumluydu. Esnafımız bunu güzel bir şekilde karşıladı. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel şeyler yapabiliriz. Koronavirüse karşı alınacak en büyük önlem kelle paça çorbası. Kemik suyu var onun içerisinde. 24 saat boyunca kaynayan kemikteki o bütün vitamin suyun içerisine geçiyor. O su da bir şifadır? dedi.

TOKAT Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:09 Kaynak: DHA

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