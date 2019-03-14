Tokat Köy Çocukları İçin Oyuncak Üretiyorlar

Köy çocukları için oyuncak üretiyorlarTokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde, gönüllü üniversite öğrencileri 'Oyuncak Atölyesi Projesi' kapsamında köy çocukları için oyuncak üretiyor.

Köy çocukları için oyuncak üretiyorlar



Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde, gönüllü üniversite öğrencileri 'Oyuncak Atölyesi Projesi' kapsamında köy çocukları için oyuncak üretiyor.



Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan '10 Parmağımda 10 Marifet' projesi kapsamında Tokat Gençlik Hizmetleri Merkezinde köy okullarındaki çocuklar için oyuncak atölyesi kurdu. 2 hafta önce kurulan oyuncak atölyesinde üniversiteli öğrenciler köylerdeki öğrencilere ulaştırılmak üzere dolgu bebek yapımına başladı.



300 DOLGU BEBEK YAPACAKLAR



Proje hakkında bilgi veren Tokat Gençlik Hizmetleri Merkezi Müdürü Kazım Elmas, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın '10 Parmağımda 10 Marifet' projesi kapsamında oyuncak atölyesi kurduk. Burada 30 üniversiteli gönüllü gencimiz ile birlikte el emeği göz nuru yapmış olduğumuz bebeklerimizi köy okullarına götürmek istiyoruz. Oradaki öğrenci yavrularımıza takdim etmek istiyoruz. Tamamen gönüllük esasına dayalı bir çalışma. İlk etapta dolgu bebek düşünüyoruz. İleriki aşamalarda bu oyuncak çeşitlerini artırarak daha geniş çaplı bir etkinlik yapmak istiyoruz. İlk hedefimiz 2 ay içerisinde 300 tane dolgu bebeği yapıp köy okullarına götürmek dedi.



'BU ZAMANA KADAR HİÇ DİKİŞ YAPMADIM'



Kursa başlarken çok heyecanlığını ifade eden üniversite öğrencisi Ali Berk Çevik, Erkek olarak, 'nasıl bebek yapacağım' diye korktum. Ama hocalarımızın sayesinde bu korkuyu yendim. İğneler ile dikiş yapmayı öğrendim. Bu kursta yaptıklarımız ile köy okullarına gittiğimizde çocukları bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Annem elime iğne iplik veriyordu ama bu zamana kadar hiç dikmemiştim. İlk başta çok zorlandım ama sonrasında alıştım diye konuştu.



Öğrencilerden Fatma Köseler ise, Oyuncak atölyesi projesini duydum ve katılmak istedim. Şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ederim dedi.

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