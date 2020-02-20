Tokat köy okulunun maskotu olan 'fındık', hastalandı - Son Dakika

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Tokat köy okulunun maskotu olan 'fındık', hastalandı
25 dakika önce
TOKAT Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
TOKAT Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı (YENİDEN)
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