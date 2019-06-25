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TOKAT LGS birincisi Sude'nin sırrı, dersi derste dinlemek

52 dakika önce

LGS birincisi Sude'nin sırrı, dersi derste dinlemekTokat'ta, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sude Ceylan(14), başarısının dersi derste dinleme ve evde düzenli olarak çalışmaktan geçtiğini söyledi.

LGS birincisi Sude'nin sırrı, dersi derste dinlemek
Tokat'ta, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sude Ceylan(14), başarısının dersi derste dinleme ve evde düzenli olarak çalışmaktan geçtiğini söyledi.
1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tokat'da sınava girenler arasında yer alan Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi Sude Ceylan, 500 tam puan alarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.
'DERSİ DESTE DİNLEYEREK HAZIRLANDIM'
Birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Sude Ceylan, Tabi ki güzel bir duygu, güzel şeyler hissediyorum. Başardığım için mutluyum. Çalışmalarımın sonucunu aldım. Devlet okulunda okuyorum. Hiç bir özel kurs almadım. Devletin okulunda okudum. Başka hiç bir destek almadım. Okulda dersi deste dinleyerek hazırlandım. Evde ise düzenli ve planlı çalışarak günlük 3 saati geçmedi çalışmalarım. Düzenli çalıştım, bir gün çalışıyım bir gün bırakayım gibi değil her gün aynı şekilde çalıştım. Annem özellikle bana çok destek oldu. Ben okuldan eve geldiğim zaman derslerimde başarılı olmam için motivasyon sağladı. Aynı zamanda derslerde de beraber çalıştık. Anlamadığım konularda yardımcı oldu. Öğretmenlerim de sağ olsun gecenin bir yarısında rahatsız edip soru sorduğum oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum dedi.
Anne Fatma Ceylan(48) ise, Sude'nin en büyük motivasyonu benim. Ben olmadığım zaman ders çalışamıyor. Anlamadığı konularda hep birlikte çalıştık. Benim de anlamadığım konu olursa önce ben öğrendim sonra beraber çalıştık. Günlük 500 soru çözen bir çocuk asla olmadı. Sadece günlük tekrarını yaptık. Pekiştirmesi amacıyla sadece 15-20 soru çözdük. Bu şekilde başardı. Sinemaya götürdüm, gezmeye götürdüm, ne istediyse yaptım. Hiç bir şeyden eksik bırakmadım diye konuştu.
TOKAT LGS birincisi Sude'nin sırrı, dersi derste dinlemek
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
Türkiye, Tokat, LGS, Güncel
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