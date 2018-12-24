Tokat Maç Sırasında Sahaya Giren Köpek, Oyunu Durdurdu
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde amatör futbol karşılaşması sırasında sahaya giren köpek, oyunun durmasına neden oldu.
Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde amatör futbol karşılaşması sırasında sahaya giren köpek, oyunun durmasına neden oldu.
İlçe merkezinde dün, Erbaa Güreş İhtisasspor ile Turhalspor U15 takımları arasında oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın ilk yarısının başlamasının hemen ardından tel örgülerle çevrili sahanın açık kapısından içeri sokak köpeği girdi. Köpeğin sahaya girmesiyle maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir süre sahada kalan köpek, daha sonra yanına gelen futbolculardan birinin yönlendirmesiyle kapıdan dışarı çıkarıldı. Bu anlar saha kenarındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: DHA
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