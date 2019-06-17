Son Dakika Haberleri: TOKAT MANDALAR, KAZ GÖLÜ'NDE SERİNLETİLİYOR
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TOKAT MANDALAR, KAZ GÖLÜ'NDE SERİNLETİLİYOR

47 dakika önce

TOKAT'ın Pazar ilçesinde arazide otlayan manda sürüleri sıcaktan korunmak için Kaz Gölü'ne girerek serinliyor.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde arazide otlayan manda sürüleri sıcaktan korunmak için Kaz Gölü'ne girerek serinliyor.
Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan olan Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler yaşanıyor. Geçimlerini hayvancılık ve tarım ile sağlandığı ilçede yetiştirilen mandalar da sürü halinde göl civarında otlanıyor. Akşam saatlerine kadar bölgede otlatılan hayvanlar, sıcak hava nedeniyle dönüş yolunda ise Kaz Gölü'ne sokularak serinletiliyor.
TOKAT MANDALAR, KAZ GÖLÜ'NDE SERİNLETİLİYOR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
Tokat
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