TOKAT Markette şeffaf plastikle koronavirüs önlemi - Son Dakika

Markette şeffaf plastikle koronavirüs önlemi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir market kasiyerlerin bulunduğu alanı şeffaf plastikle kapatarak koronavirüse karşı önlem aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere sebep olan koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir market farklı bir uygulama yaptı. İlçede 8 şubesi bulunan yerel market koronavirüse karşı kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla kasiyerlerin bulunduğu alan ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf plastik örtü ile ayırdı. Eldiven takarak mesailerine devam eden kasiyerler, müşterilere şeffaf plastik örtü arkasından hizmet vermeye başladı. "Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik" notu asılan şeffaf örtülere para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için pencereler açıldı. Çalışanlar ve müşteriler kasada para ve ürün alışverişini bu şekilde yapmaya başladı. Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldı.

Koronavirüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını ifade eden market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini korumak hem de müşterilerini korumak istediklerini söyledi.