Tokat merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Tokat merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

6 saat önce

TOKAT merkezli 11 ilde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı.

Tokat merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

TOKAT merkezli 11 ilde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Bu doğrultuda harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkezli olarak, Van, Hatay, Erzurum, Adıyaman, Amasya, Kırşehir, Samsun, Muş, Konya ve Kahramanmaraş'ta farklı meslek gruplarından 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Tokat'a getirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:35 flaş - Son Dakika
19:35 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı - Son Dakika
19:34 flaş - Son Dakika
19:33 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
19:32 DHA YURT BÜLTENİ-25 - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:35:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]