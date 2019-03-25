Tokat Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı
1 saat önce
TOKAT merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.
TOKAT merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 gün önce Tokat merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli jandarma ekiplerince bulundukları illerde yakalanarak Tokat'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Tokat
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:09 Kaynak: DHA
Traktör Altında Kalan 2 Çiftçi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı