Son Dakika Haberleri: Tokat Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

Tokat Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

TOKAT merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.

Tokat Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
TOKAT merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı. 

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 gün önce Tokat merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli jandarma ekiplerince bulundukları illerde yakalanarak Tokat'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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