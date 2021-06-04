Tokat merkezli 2 ilde "torbacı" operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Erbaa ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14,42 gram bonzai, 1,06 gram metamfetamin, 223,90 gram esrar, 91 uyuşturucu hap ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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