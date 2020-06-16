Tokat merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Tokat merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
TOKAT merkezli 2 il ve bir ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
TOKAT merkezli 2 il ve bir ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3'ü tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sokak satıcıları olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Niksar ilçesi ile birlikte Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 ecstasy hap, 4,52 gram esrar, 2,21 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 23 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:27 Kaynak: DHA
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