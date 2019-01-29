Tokat Merkezli 3 İlde Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Tokat merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hayvan hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 16 zanlı gözaltına alındı.

Tokat merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hayvan hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 16 zanlı gözaltına alındı.



Tokat ve çevresinde meydana gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayları üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri, Tokat, Ordu ve Amasya'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 144 büyükbaş ve 28 küçükbaş hayvan bulundu.



Adreslerde yapılan aramada ise 197 boş küpe, bir ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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