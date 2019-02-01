Son Dakika Haberleri: Tokat Merkezli 3 İldeki Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Tokat Merkezli 3 İldeki Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

1 saat önce

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Tokat Merkezli 3 İldeki Hayvan Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Tokat ve çevresinde yaşanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat, Ordu ve Amasya'da belirlenen 17 adrese 29 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek 16 kişiyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:44 Kaynak: AA

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