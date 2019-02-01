Tokat Merkezli 3 İldeki Hayvan Hırsızlığı Operasyonu
1 saat önce
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.
Tokat
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.
Tokat ve çevresinde yaşanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Tokat, Ordu
ve Amasya
'da belirlenen 17 adrese 29 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek 16 kişiyi gözaltına almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:29 Kaynak: AA
Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı
Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu
Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı