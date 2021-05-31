Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 6 gözaltı

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu çerçevede Tokat, Niğde, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 3'ü emekli, 2'si sözleşmesi feshedilen, 1'i de açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Tokat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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