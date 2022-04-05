Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

05.04.2022 14:34
Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tokat merkezli Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 59 adet Ecstasy Hap, 58 gram Esrar, 10,80 gram Bonzai, 2 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 3 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Tokat merkezli Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 59 adet Ecstasy Hap, 58 gram Esrar, 10,80 gram Bonzai, 2 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 3 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat'ın Zile ilçesiyle birlikte, Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 4 farklı ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 59 adet Ecstasy Hap, 58 gram Esrar, 10,80 gram Bonzai, 2 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 3 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şahsın tutuklandığı bildirildi. - TOKAT

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Uyuşturucu, Kocaeli, Ankara, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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