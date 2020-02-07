Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı

6 saat önce

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından Tokat merkezli olarak Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı, System.String[]

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından Tokat merkezli olarak Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Tokat il merkezi ile Turhal, Zile ilçeleriyle birlikte Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonlar neticesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen; 100 adet sikke, 17 adet metal obje, 10 adet taş obje, 5 adet mühür, 2 adet yüzük, 2 adet kolye ucu, 2 adet küp ve 1 adet el yazması kitap olmak üzere toplam 139 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan aramalarda tarihi eser bulmak için kullanılan; 7 adet dedektör, 6 adet bakır çubuk da bulundu.

Şüphelilerden bazılarının tarihi eserlerin yanı sıra sahte sikke yapımı için kullandığı malzemeleri de kullandığı operasyonla birlikte ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 560 gram gümüş, 31 adet kalıp, 3 adet aparat, 2 adet mercek, 1 adet mengene, 1 adet kumpas aleti de ele geçirdiği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ve fişeklere de el kondu.

(Dursun Ekrem Er/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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