Son Dakika Haberleri: Tokat Merkezli 6 İlde Fetö'den 7 Gözaltı Kararı

Tokat Merkezli 6 İlde Fetö'den 7 Gözaltı Kararı

1 saat önce

TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Merkezli 6 İlde Fetö'den 7 Gözaltı Kararı, System.String[]
TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında Tokat merkezli,  Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 2 astsubay ve askeri okulla ilişiği kesilmiş öğrencilerin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:59 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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