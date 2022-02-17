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Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

17.02.2022 14:40
Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Ü.O, E.K. ve A.E.H'nin üçüncü kişiler adına kayıtlı GSM numaralarını kullanarak sosyal medya uygulamasından irtibat kurdukları bazı kişileri dolandırdıklarını belirledi.

Harekete geçen polis ekipleri, Tokat merkez olmak üzere İstanbul, Samsun ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi savcılıkça, diğerleri de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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