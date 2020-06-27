Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
TOKAT merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
TOKAT merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 gün önce FETÖ/PDY'ye yönelik Tokat merkezli Ankara'da örgütün yeni yapılanmasının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ankara, Hatay ve Nevşehir'de 3, Tokat merkezde ise 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Hatay ve Nevşehir'de yakalanan iki şüphelinin firari olduğu ve üzerlerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan 9 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 03:35 Kaynak: DHA
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