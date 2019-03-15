Tokat Merkezli Fetö Soruşturması Kapsamında 16 Kişiye Gözaltı Kararı

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde ikamet ettiği belirlenen 16 kişi için gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde ikamet ettiği belirlenen 16 kişi için gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında üniversite yapılanmalarından 12, mahrem askeri yapılanmadan ise 4 kişi olmak üzere toplamda 16 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında verilen karara binaen 12 ilde ikamet ettikleri belirlenen şüpheliler için yakalama ve gözaltı çalışmalarının başladığı bildirildi. - TOKAT

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