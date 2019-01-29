Son Dakika Haberleri: Tokat Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 16 Gözaltı

Tokat Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

TOKAT merkezli 3 ilde, jandarmanın hayvan hırsızlığı yapan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Tokat Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
TOKAT merkezli 3 ilde, jandarmanın hayvan hırsızlığı yapan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Daha önce aynı suçtan tutuklanan 2 kişinin verdiği ifadeler doğrultusunda Tokat,  Amasya ve Ordu'da belirlenen 17 eve baskın yapan jandarma, 16 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere ait ev ve ahırlarda yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 77 dolu av tüfeği kartuşu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, 73 tabanca mermisi, 3 küpesiz büyükbaş hayvan, 4 küpesiz buzağı, 116 boş büyükbaş hayvan küpesi, 81 boş küçükbaş hayvan küpesi, 2 kulak küpeleme aleti, 4 hesap defteri, 36 hayvan pasaportu, 2 ağaç kesme motoru, 1 benzinli çapa makinesi, 1 su pompası, 1 ot kesme makinesi, 1 kaya kırıcı kartuş, 4 akıllı cep telefonu, 133 kulak küpe numaralı, 4 kulak küpe numarasız büyükbaş hayvan, 13 kulak küpe numaralı, 15 kulak küpe numarasız küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Tokat, 3. Sayfa
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