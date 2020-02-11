Tokat merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Tokat merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda adli işlem yapılan 25 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda adli işlem yapılan 25 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Tokat, Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan baskında 100 sikke, 17 metal obje, 10 taş obje, 5 mühür, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 küp ve 1 el yazması kitap ele geçirildi. Tarihi eser aramada ve sahte eser üretmekte kullanılan çok sayıda materyalin de ele geçirildiği operasyon kapsamında 25 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen Şüphelilerde M.B. ve O.G. Turhal Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Zile Cezaevine gönderildi. - TOKAT

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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