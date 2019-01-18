Son Dakika Haberleri: Tokat Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Tokat Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tokat Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Amasya ve Çorum ile Turhal ve Zile ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda 9 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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