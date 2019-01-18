Tokat Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.
Tokat
merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Amasya
ve Çorum
ile Turhal
ve Zile
ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda 9 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:56 Kaynak: AA
Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum