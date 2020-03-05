Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Ordu, Amasya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 2 bin 706 uyuşturucu hap, 49,50 gram toz uyuşturucu, 6,93 gram esrar ve 8 sentetik ecza ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 7 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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