Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Ordu, Amasya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 2 bin 706 uyuşturucu hap, 49,50 gram toz uyuşturucu, 6,93 gram esrar ve 8 sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 7 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.