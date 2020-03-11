Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik merkeze bağlı Kömeç köyü ve Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 254 uyuşturucu hap, 3 kilo 270 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Ü.U, İ.A, M.İ, F.A ve M.G. gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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