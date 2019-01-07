Son Dakika Haberleri: Tokat Mezbahadan Kaçan Boğa, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı

Tokat Mezbahadan Kaçan Boğa, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı

58 dakika önce

Mezbahadan kaçan boğa, ekiplere zor anlar yaşattıTokat'ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa D-100 karayolunu birbirine kattı.

Tokat Mezbahadan Kaçan Boğa, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Mezbahadan kaçan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa D-100 karayolunu birbirine kattı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kıl payı kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Erek Mahallesi'nde yaşandı. Halil Çaylak, satın aldığı 2 yaşındaki boğayı sabah kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyan boğa, bir anda sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. Boğanın D-100 karayoluna çıkması sonrası durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi. D-100 karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna yakın bir noktaya gelen boğa burada durdu. Okulun öğlen çıkış saati olması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin uyuşturucu iğne ile vurduğu hayvan, yeniden kaçmaya başladı. Tekrar D-100 karayoluna çıkan boğa bir süre yolda ilerledikten sonra yolun kenarında beklemeye başladı. Bu sırada yolda önlem alan polis memuru ve zabıtaya saldırdı. Polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kıl payı kaçarak kurtuldu. Nakliyeciler Kooperatifinin otoparkına giren hayvan, duvardan atlayıp Kelkit Mahallesi'ne yöneldi. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından boğa, Türkiyem Caddesi üzerindeki bir ahıra girince yakalandı. Mezbahaneye götürülerek kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede! Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:42:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat Mezbahadan Kaçan Boğa, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]