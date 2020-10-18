Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası - Son Dakika

TOKAT Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Abdullah Gürbüz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Abdullah Gürbüz'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı. İl Müdürü Küçakali'de yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilmezken, tedbir amaçlı 14 gün izole edileceği belirtildi.