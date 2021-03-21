TOKAT Motosiklet, bisiklete çarptı 1 ölü, 2 yaralı, o anlar kamerada - Son Dakika

Motosiklet, bisiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, o anlar kamerada

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü Şehri Kayabaş (71) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15.30 sıralarında D-100 karayolunda meydana geldi. Bisikletle kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Şehri Kayabaş'a, Erbaa'dan Niksar istikametine seyir halinde olan Hasan Malkoç yönetimindeki 16 SRK 17 plakalı motosiklet çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Kayabaş olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İbrahim Balahor yaralandı. Kaza anı kavşak yanında bulunan kantarın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet ve motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şehri Kayabaş'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.