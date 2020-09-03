TOKAT Niksar'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

TOKAT Niksar'da ormanlık alanda yangın
Niksar'da ormanlık alanda yangınTOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Niksar'da ormanlık alanda yangın
TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Tokat'ın Niksar ile Ordu'nun Korgan ilçeleri sınırında bulunan Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisi ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Niksar ve Korgan'dan Orman İşletme şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alandaki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına başladı.
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