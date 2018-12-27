Tokat Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı
44 dakika önce
Tokat'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.
Tokat
'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.
Kaza sabah saat 07.20'de kent merkezindeki Yeni Gop kavşağında meydana geldi. Kent merkezine, Pınarlı
ve Gaziosmanpaşa
köylerinden öğrenci taşıyan Musa Özer
'in kullandığı 60 S 0028 servis minibüsü, kavşakta Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile serviste bulunan sürücü ile 11 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi
ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:09 Kaynak: DHA
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