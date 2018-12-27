Son Dakika Haberleri: Tokat Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı

Tokat Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı

44 dakika önce

Tokat'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Tokat'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 07.20'de kent merkezindeki Yeni Gop kavşağında meydana geldi. Kent merkezine, Pınarlı ve Gaziosmanpaşa köylerinden öğrenci taşıyan Musa Özer'in kullandığı 60 S 0028 servis minibüsü, kavşakta Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile serviste bulunan sürücü ile 11 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:09 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:53:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat Öğrenci Servisi Kavşakta Halk Otobüsüyle Çarpıştı: 12 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]