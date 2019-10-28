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Tokat öğrencilerden halka cumhuriyet bayramı lokumu

1 saat önce

Öğrencilerden halka Cumhuriyet Bayramı lokumuTokat'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıtarak halay çekti.

Öğrencilerden halka Cumhuriyet Bayramı lokumu

Tokat'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıtarak halay çekti.

Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 300 öğrenci davul-zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Öğrenciler, vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramları'nı kutladı.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kendi mahallemizde 5 yıldır birlikte kutluyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte mahallemize çıkıyoruz. Davul zurna eşliğinde lokum dağıtarak, tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz. Çünkü bu okul bu mahallenin içerisinde ve ahilerim, onların çocukları. Halkla yapılan bir şey her zaman güzeldir. Biz de güzelliklerin yanında olalım istiyoruz diye konuştu.

Vatandaşlar ise duyarlılıkları nedeniyle okul yönetimine teşekkür etti.

Tokat öğrencilerden halka cumhuriyet bayramı lokumu

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
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