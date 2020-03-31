TOKAT Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKAT Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor - Son Dakika

TOKAT Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor

6 saat önce

Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyorTOKAT'ta bir grup öğretmenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.

Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor

TOKAT'ta bir grup öğretmenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siper maske üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda bulunan 3D yazıcılarla Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı. 4 gün içerisinde 200 siper maske üreten öğretmenler, maskeleri Sağlık İl Müdürlüğü'nü yetkililerine teslim etti. Günlük 50 ile 100 arasında siper maske üretiklerini ifade eden Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığımızı bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızı için malzeme üretimi konusunda bütün birimlerini harekete geçirdiği dönemde Sayın Valimizin ve Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle biz de Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bilsem olarak siper maske üretimine başladık. Tokat'taki bütün okullardaki 3D yazıcıları okulumuza topladık. Gönüllü öğretmenlerimiz ile birlikte günde 50 ile 100 arasında sağlık çalışanlarımıza koruyucu yüz maske üretimine başladık. Öğretmenlerimiz öz veriyle hiçbir şey talep etmeden gece gündüz sırasıyla çalışıyorlar dedi. Öğretmenler ise böyle bir projede çalıştıkları için mutlu olduklarını söylerken, üretilen 200 siper maske İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

TOKAT Öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor

Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:07 Kaynak: DHA

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