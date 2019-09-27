Son Dakika Haberleri: Tokat okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti
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Tokat okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti

1 saat önce

Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar ettiTokat'ta ilkokul hizmetlisi Turan Kayan (32), kalorifer dairesinde iple kendisini asarak intihar etti.

Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti

Tokat'ta ilkokul hizmetlisi Turan Kayan (32), kalorifer dairesinde iple kendisini asarak intihar etti. Olay, teneffüse çıkan öğrencilerin kalorifer dairesinin penceresinden hizmetlinin cansız bedenini görüp öğretmenlerine söylemesiyle ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Tokat'a bağlı Kemalpaşa Köyü İlkokulu'nda meydana geldi. 5 yıl önce engelli kadrosundan Kemalpaşa İlkokulunda hizmetli olarak giren evli,3 çocuk sahibi Turan Kayan, bugün okulun kalorifer dairesinde kendisini astı. 108 öğrencinin bulunduğu okulda ilk dersin ardından teneffüse çıkan öğrenciler, kalorifer dairesinin penceresinde asılı kişiyi fark ederek durumu öğretmenlerine söyledi. Öğrencilerin haber vermesi üzerine kalorifer dairesine giren öğretmenler, okulun hizmetlisi Turan Kayan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Turan Kayan'ın cansız bedeni Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Psikolojik sorunları bulunduğu için bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Kayan'ın yakınları ise okul önünde sinir krizi geçirdi. Olayın ardından okul tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Evlerine gönderilen öğrencilerin velileri daha sonra okula gelerek çocuklarının çantalarını aldı.

Tokat okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
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