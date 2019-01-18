Tokat Okul Müdüründen Öğrencilere Karne Gününde 'Kardan Adam' Sürprizi

Okul Müdüründen öğrencilere karne gününde 'kardan adam' sürprizi
TOKAT'ta eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde 111 bin 781 öğrenci karne aldı. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Sinan Çalışkan karne hediyesi olarak öğrenciler için okul bahçesinde kardan adam yaptı.
Kent merkezinde Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu ve Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Ozan Balcı
, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Karne törenine Vali Balcı'nın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okul müdürleri ve veliler katıldı.
MÜDÜRDEN KARDAN ADAM SÜRPRİZİ
Yunus Emre İlkokulunda ise karnesini alan öğrenciler Okul Müdürü Sinan Çalışkan'ın okul bahçesine yaptığı büyük ebatlardaki kardan adam sürprizi ile karşılaştı. Okulların kar yağışı nedeni ile dün tatil olması nedeni ile öğrencilere hem sürpriz hem de karne hediyesi olarak yapılan kardan adam ilgi çekti. Karne alan öğrenciler anne ve babalarının elinden tutarak bahçedeki kardan adamın yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Okul Müdürü Sinan Çalışkan, "Kar tatilini fırsat bilerek hem çocuklara sürpriz olsun hem de karne hediyesi olsun diye yaptım kardan adamı. Ben bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İlimize son yıllarda bu kadar kar yağmıyordu. Ben de kar yağışını fırsata dönüştürdüm. Ben öylesine yaptım ama bu kadar ilgi göreceğini zannetmiyordum. Öğrenciler çok mutlu oldu" dedi.
VALİDEN KİTAP TAVSİYESİ
Öğrencilere karnelerini veren Vali Balcı ise "2018/2019 Eğitim Öğretim yılının 1'inci yılını kazasız belasız başarı ile tamamlıyoruz. Ben emeği geçen öğretmenlerimize Türk milletimizin yüz akı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum bu eğitim öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirdikleri için. Yaklaşık 111 bin öğrencimiz il genelinde karne alıyor. 7 bine yakın öğretmenimiz bu faaliyeti gerçekleştirdi. Öğrencilerimize iyi bir karne tatili geçirmelerini diliyorum. Canımız, ciğerimiz çocuklarımıza başarılar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Kitap okumayı ihmal etmesinler. Oyun da oynasınlar, televizyon da izlesinler ama günde en az 40 dakika kitap okumalarını da tavsiye ediyorum" diye konuştu.