"Tokat Onbeşli Torunları" Çanakkale Savaşları şehit ve gazileri anısına 106 dakika saygı nöbeti tuttu - Son Dakika

"Tokat Onbeşli Torunları" Çanakkale Savaşları şehit ve gazileri anısına 106 dakika saygı nöbeti tuttu

17.03.2021 13:51

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anısına sahildeki Truva Atı önünde 106 dakikalık saygı nöbeti tutarak kahraman ecdadı andı.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anısına sahildeki Truva Atı önünde 106 dakikalık saygı nöbeti tutarak kahraman ecdadı andı.

Çanakkale Savaşları gazisi torunu olan dernek başkanı Saffet Gümüş, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi anma etkinlikleri için Çanakkale'ye geldiklerini söyledi.

Büyük zaferin 106. yılı dolayısıyla o dönemin asker ve hemşire üniformalarıyla nöbet tuttuklarını anlatan Gümüş, "Bundan 106 yıl önce atalarımız, dedelerimiz Çanakkale'ye geldi. Bizim geleceğimiz, torunlarımız için bize bu vatanı emanet ettiler, can verdiler, kan verdiler. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Yolumuz şehitler yolu dedik, Tokat'tan çıktık."

Gümüş, anma etkinliklerine her yıl devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çanakkale, Gümüş, Tokat, Troy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tokat Onbeşli Torunları' Çanakkale Savaşları şehit ve gazileri anısına 106 dakika saygı nöbeti tuttu - Son Dakika


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