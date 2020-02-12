Tokat OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Tokat OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte 10 yılda 10 bin kişinin iş ve AŞ sahibi olacağını söyledi.

Tokat OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte 10 yılda 10 bin kişinin iş ve AŞ sahibi olacağını söyledi.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) Toplantı Salonunda OSB Yönetim Kurulu, Vali Balcı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda kilitli parke ve asfalt yol yapımı, içme suyu, atık su arıtma tesisi yapımı, kanalizasyon çalışmaları, çevre ve peyzaj düzenlemesi, OSB'ye çevre yolu bağlantısı, kreş, anaokulu ve cami yapılması gibi konular ele alındı.

Balcı, OSB'nin Tokat'ın kıymetli bir değeri olduğunu belirterek, "Amacımız Tokat'a katkı sağlamak. Sanayicinin, üreticinin dostuyuz. Üretime ve çalışanlara katkı sağlayacağız. Çalışanlarımızın sosyal gereksinimlerini destekleyeceğiz. İşlerimizi hep birlikte aşkla, şevkle, adaletle yapacağız. Üretime ve istihdama hep birlikte çözüm üretiyoruz." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile OSB yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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