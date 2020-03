TOKAT Oto yıkamacıda araç dezenfekte hizmeti - Son Dakika

Oto yıkamacıda araç dezenfekte hizmeti

TOKAT'ın Zile ilçesinde oto yıkamacı dükkanı işleten Cihad Özoğlu(35), koronavirüse karşı araçları buhar yöntemi ile dezenfekte ederek, müşterilerine maske dağıtıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüse karşı Tokat'ta da vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor. Tokat'ta özellikle araç sürücüleri otomobillerinin daha temiz ve hijyenik olması için araçlarını özel ilaçlarla dezenfekte ettiriyor. Tokat'ın Zile ilçesinde oto yıkamacı esnafı Cihad Özoğlu ise otomobiller ile ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi başlattı. Koronavirüs ile alakalı önem aldıklarını belirten Cihad Özoğlu, "Kapı kolları, koltuklar, torpido ve özellikle klima peteklerinin içlerini, dezenfekte ilacını buhar makinesine koyarak buharla dezenfekte ediyoruz" dedi.

'FIRSATÇILARA İNAT ÜCRETSİZ MASKE'

Araç sahiplerine birer de maske hediye ettiklerini belirten Özoğlu, "Bunun karşılığında ücret talep etmiyoruz. Sağlık her şeyden önemli diyoruz. Türkiye genelinde şu an yoğun bir şekilde fırsatçılar meydan da. 5 liralık kolonyayı 50 liraya satıyorlar. 50 kuruşluk maskeyi 4 -5 liraya satıyorlar. Biz hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Müşterilerimizin araçlarını, ticari taksileri dezenfekte ediyoruz. Ticari taksilere günlük müşteri inip biniyor sonuçta temizliğini yapıyoruz. Koronavirüse dikkat ediyoruz. Şu an bir panik yok. Ülkemizde çok yaygınlaştırmaya çalışan insanlar var. Panik yapmadan sadece sağlık yönünden daha dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Aracını dezenfekte ettiren müşterilerden Murat Kurnaz, "Oto yıkamacı kardeşimiz bizi güzel bir korona maskesi ve dezenfektan ile karşıladı. Tedbir almanın bize bir zararı yok. Ülkemizin etkilenen en az ülke olması güzel bir şey. Ülkemizdeki hijyen alışkanlarının oldukça yüksek olduğunu da gösteriyor. Yüklü miktarda maskeyi hemen temin etmesi, müşterilerine dezenfektan sunması, araçların içlerini etraflıca kaliteli kimyasallarla dezenfekte etmesi çok güzel bir şey. Keşke hizmet veren bütün işletmeler aynı hassasiyeti gösterse" diye konuştu.