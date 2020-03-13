TOKAT Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu - Son Dakika

Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu

TOKAT Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Tokat'ta toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Tokat Belediyesi ekipleri kentte cuma namazı öncesinde camileri koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Belediye ekiplerimiz tarafından tüm camilerde sterilizasyon uygulaması yapılıyor. Şehrimiz genelinde ise dezenfektasyon çalışmaları periyodik aralıklar ile tekrarlanıyor" dedi.